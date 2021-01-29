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Новости
Украина
29 января 21, 11:38
В МОЗ рассказали о плане COVID-вакцинации
вакцина
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В первую очередь прививки получат люди с критическим риском инфицирования и те, кто выполняет критические функции.

На первом этапе COVID-вакцинации в Украине привьют 367 491 человека. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге в пятницу, 29 января.

"На первом этапе вакцинируют людей с критическим риском инфицирования и развития коронавирусной болезни и тех, кто выполняет критические функции в ответ на пандемию коронавирусной болезни. Первый этап предусматривает доступ к вакцинам, общее количество людей, которым мы будем делать вакцинацию - 367491 человек. Это все люди у нас полностью верифицированы", - сказал Степанов.

По словам министра, вакцинируют работников мобильных бригад по вакцинации, медицинских работников, врачей, средний медперсонал, работающий в учреждениях здравоохранения, оказывающих помощь при коронавирусе. Также вакцину получат все работники лабораторий, проводящих исследования на выявление коронавируса, работники экстренной медицинской помощи, люди, которые находятся в специализированных учреждениях, работники этих учреждений, а также военнослужащие.

Также министр заверил, что вакцинация в Украине начнется уже в феврале, как и планировалось. Она будет происходить исключительно безопасными вакцинами, которые будут зарегистрированы в Украине и которые прошли все стадии клинических испытаний.

Напомним, что в Украине сократился суточный прирост COVID-19. За сутки выявили 5 181 случаев заражения, что на несколько сотен меньше, чем днем ранее. При этом более 11 тысяч человек выздоровели.

Также в МОЗ назвали регионы с самым низким уровнем тестирования COVID. Наибольшее число тестирования на коронавирусную инфекцию в последнее время было проведено в Винницкой, Черновицкой областях и в Киеве.
Korrespondent
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