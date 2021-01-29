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Новости
Украина
29 января 21, 12:42
ЕС назвал еще одно условие для транша Украине
Матти Маасикас
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Одно из условий предоставления нового транша макрофинансовой помощи Украине от Европейского союза касается медицинских закупок.
Все централизованные поставки должны осуществляться через государственное предприятие "Медицинские закупки Украины".

Об этом в Twitter написал посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас.

Посол, в частности, отреагировал на статью Atlantic Council об обострении проблем Украины с вакцинацией из-за напряжения между Министерством здравоохранения и ГП "Медицинские закупки".

"Передача всех централизованных закупок Агентству также является условием предоставления макрофинансовой помощи от ЕС", - отметил Маасикас.

Отметим, на сайте Минздрава указано, что роль такого агентства выполняет ГП "Медицинские закупки Украины".

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Минздрав и государственное предприятие "Медицинские закупки" обвинили друг друга в срыве закупки вакцины от COVID. В декабре министерство передало свои контакты по переговорам ГП и предприятие направило коммерческие предложения производителям.

Однако министр Максим Степанов обвинил его в срыве закупок и потребовал согласовывать с ним все шаги по сделке. Компания согласилась, направила ему варианты договоров с несколькими поставщиками, но перед Новым годом был одобрен только один - с украинской компанией "Лекхим" на поставку вакцины Sinovac.

"Медзакупки" заявили, что таким образом Степанов самостоятельно определил поставщика. И якобы без его вмешательства можно было добиться скидки на вакцину.

Скандал закончился тем, что закупать вакцину для Украины будут через международную компанию Crown Agents.

Источник: https://news.rbc.ua/
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