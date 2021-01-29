Рада приняла закон о сроках ликвидации налоговой полиции

Верховная Рада приняла за основу и в целом закон №4090 "О внесении изменений в заключительные и переходные положения Закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине" относительно срока вступления в силу отдельных положений". Документ в целом поддержали 259 народных депутатов.





"Проект Закона разработан с целью обеспечения функционирования органов налоговой милиции и выполнения ими функций по борьбе с правонарушениями налогового законодательства на период до создания Бюро экономической безопасности Украины и его территориальных подразделений", - говорится в пояснительной записке.





Проект закона предусматривает ликвидацию налоговой милиции со дня принятия решения правительством о начале деятельности Бюро экономической безопасности Украины, но не позднее шести месяцев со дня вступления в силу Закона Украины "О Бюро экономической безопасности Украины".





В то же время изначально предполагалось, что налоговую милицию должны ликвидировать со дня вступления в силу закона о создании Бюро экономического развития.





Накануне Верховная Рада приняла закон о создании в Украине Бюро экономической безопасности. Документ поддержали 242 народных депутата. Закон определяет цели, принципы, правовые и организационные основы создания и деятельности Бюро экономической безопасности Украины. Согласно документу, бюро будет правоохранительным органом, на который возлагается выявление, пресечение, расследование и раскрытие уголовных преступлений в сфере экономики, которые угрожают жизненно важным интересам Украины. Также Бюро экономической безопасности будут предотвращать совершение таких преступлений в будущем.





Кроме ликвидации налоговой милиции закон предусматривает, что в Службе безопасности Украины должны закрыть так называемое управление "К" - Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, которое расследует экономические преступления.





Отметим, что налоговую милицию парламент уже ликвидировал в 2017 году, правда случайно. Позже Верховная Рада отклонила законопроект о возвращении налоговой милиции в правовое поле .





В августе 2019 года секретарь СНБО Александр Данилюк заявлял, что на рассмотрение Верховной Рады будет вынесен законопроект о создании СФР, разработанный Минфином еще в 2016 году. А президент Владимир Зеленский обязал депутатов от "Слуги народа" принять закон о СФР до 1 декабря. Однако этого так и не произошло, и правительство Алексея Гончарука поддержало продление полномочий налоговой милиции.





В то же время в 2020 году, вместо обещанной Зеленским ликвидации налоговой милиции, ей удвоили государственное финансирование.



