В Украине обесточены почти 360 городов и сел

Об этом сообщает ГСЧС в пятницу, 29 января.





"По состоянию на 7 часов 29 января в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 358 населенных пунктов в семи областях", - сказано в сообщении.





Без света остались населенные пункты: Николаевская - 140, Одесская - 133, Кировоградская - 38, Днепропетровская - 19 Запорожская - 17, Херсонская - шесть и Киевская - пять.





Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.





Напомним, что ранее в Одесской области из-за снегопада были заблокированы девять сел. Накануне вечером в области наблюдали небольшой снег, высота покрова которого составляла примерно 20 - 25 сантиметров.





Также в ГСЧС рассказали о ситуации на дорогах Украины. С начала непогоды спасатели отбуксировали более 600 транспортных средств и оказали помощь для 1500 человек.



