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Новости
Украина
29 января 21, 14:57
В Украине обесточены почти 360 городов и сел
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Больше всего из-за снега, дождя и порывистого ветра пострадали Николаевская и Одесская области. Непогода в Украине оставила без света почти 360 населенных пунктов.
Об этом сообщает ГСЧС в пятницу, 29 января.

"По состоянию на 7 часов 29 января в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 358 населенных пунктов в семи областях", - сказано в сообщении.

Без света остались населенные пункты: Николаевская - 140, Одесская - 133, Кировоградская - 38, Днепропетровская - 19 Запорожская - 17, Херсонская - шесть и Киевская - пять.

Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.

Напомним, что ранее в Одесской области из-за снегопада были заблокированы девять сел. Накануне вечером в области наблюдали небольшой снег, высота покрова которого составляла примерно 20 - 25 сантиметров.

Также в ГСЧС рассказали о ситуации на дорогах Украины. С начала непогоды спасатели отбуксировали более 600 транспортных средств и оказали помощь для 1500 человек.

Источник: https://korrespondent.net/
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