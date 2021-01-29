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Новости
Украина
29 января 21, 14:59
Зеленский анонсировал запуск программы Здоровая Украина
Владимир Зеленский
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Подробности новой программы пока неизвестны, ее презентация должна состояться в скором времени.
Президент Владимир Зеленский в пятницу, 29 января, анонсировал запуск новой президентской программы Здоровая Украина. О ней он рассказал в своем видеообращении.

"Совсем скоро мы будем презентовать новую программу президента под названием Здоровая Украина. Подробности вскоре", - сообщил Зеленский.

Глава государства в своем видеообращении также рассказал о достижениях последней недели, среди которых - установление предельной цены на газ, запуск ипотеки под 7% и принятие законопроекта о народовластии через референдум.

Ранее в МОЗ заявляли, что с апреля начнет работать новая программа медицинских гарантий, к которой будут добавлены новые пакеты, в частности, лечения онкозаболеваний.

Источник: https://korrespondent.net/
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