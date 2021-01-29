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Новости
Украина
29 января 21, 15:17
Зеленский подписал указ о развитии рынка соцуслуг
Владимир Зеленский
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Частные предприниматели, которые предоставляют услуги хосписа и центров для наркозависимых, должны быть выявлены и занесены в реестр.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ О некоторых мерах по обеспечению права граждан на качественные и безопасные социальные услуги. Подписание документа обусловлено, в частности, событиями в Харькове, где произошел пожар в доме престарелых, унесший жизни 16 человек. Указ опубликован на сайте Офиса президента.

Документом предлагается Кабинету министров провести проверки и создать реестр домов престарелых в Украине.

Также, согласно указу, правительство должно обеспечить проведение проверки соблюдения в пансионатах правил пожарной безопасности, государственных санитарных и строительных норм, в том числе по доступности маломобильных групп населения.

Также правительство должно обеспечить фактическое создание Реестра поставщиков и получателей социальных услуг. Информация из реестра должна быть доступна через государственный портал Дія.

Кроме этого Кабмин должен в трехмесячный срок подготовить и внести на рассмотрение Верховной рады законопроекты по совершенствованию системы соцуслуг.

По словам заместителя руководителя Офиса Президента Украины Юлии Соколовской, развитие системы соцслуг и обеспечение их качества президент определил одним из основных приоритетов.

"Развитие этой сферы позволит своевременно выявлять людей в сложных жизненных обстоятельствах и оказывать им необходимую помощь. А создание рынка социальных услуг с четкими и понятными правилами обеспечит необходимые услуги и минимизирует ряд возможных рисков и трудностей для людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, и поможет предотвратить возникновение негативных жизненных условий", - подчеркнула Соколовская.

Источник: https://korrespondent.net/
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