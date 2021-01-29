Как можно украицу попасть на вакцинацию от коронавируса?

Украинцам предоставят три механизма записи на вакцинацию от коронавируса.

Об этом в интервью ТСН рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

По его словам, записаться на вакцинацию можно будет тремя способами:

- получив приглашение через Центр первичной медико-санитарной помощи;

- через специальный сайт.

Ляшко заявил, что в Украине вскоре будет запущен сайт, на котором будет размещена вся информация о вакцинации.





Помимо того проведут еще одну информационную кампанию, в которой граждан будут оповещать о том, какие группы риска будут записываться и проходить вакцинацию в определенный день, а также в каком месте можно получить прививку и кто будет их проводить.





Он отметил, что украинцы, у которых нет контракта с семейным врачом, также смогут получить вакцину.





"Записывайтесь. Мы вас скоординируем по месту проживания к определенному пункту прививания", - сказал Ляшко.





Как сообщалось ранее, Ляшко рассказал, кого вакцинировать от COVID-19 не будут.





"Может быть вакцинация тех, кто переболел отсрочено на 3-6 месяцев, как рекомендует ВОЗ, так как ограниченный опыт к вакцинам и человека, который переболел", - сказал он.