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Новости
Украина
29 января 21, 20:01
Как можно украицу попасть на вакцинацию от коронавируса?
вакцина
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Записаться на вакцинацию можно будет тремя способами, рассказал Ляшко.

Украинцам предоставят три механизма записи на вакцинацию от коронавируса. 

Об этом в интервью ТСН рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. 

По его словам, записаться на вакцинацию можно будет тремя способами: 

- через семейного врача; 
- получив приглашение через Центр первичной медико-санитарной помощи; 
- через специальный сайт.

Ляшко заявил, что в Украине вскоре будет запущен сайт, на котором будет размещена вся информация о вакцинации.

Помимо того проведут еще одну информационную кампанию, в которой граждан будут оповещать о том, какие группы риска будут записываться и проходить вакцинацию в определенный день, а также в каком месте можно получить прививку и кто будет их проводить. 

Он отметил, что украинцы, у которых нет контракта с семейным врачом, также смогут получить вакцину. 

"Записывайтесь. Мы вас скоординируем по месту проживания к определенному пункту прививания", - сказал Ляшко. 

Как сообщалось ранее, Ляшко рассказал, кого вакцинировать от COVID-19 не будут.

"Может быть вакцинация тех, кто переболел отсрочено на 3-6 месяцев, как рекомендует ВОЗ, так как ограниченный опыт к вакцинам и человека, который переболел", - сказал он.
telegraf.com.ua
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