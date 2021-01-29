Украинцам предоставят три механизма записи на вакцинацию от коронавируса.
Об этом в интервью ТСН рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
По его словам, записаться на вакцинацию можно будет тремя способами:- через семейного врача;
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Как можно украицу попасть на вакцинацию от коронавируса?
Украинцам предоставят три механизма записи на вакцинацию от коронавируса.
Об этом в интервью ТСН рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
По его словам, записаться на вакцинацию можно будет тремя способами:- через семейного врача;
- получив приглашение через Центр первичной медико-санитарной помощи;
- через специальный сайт.
Ляшко заявил, что в Украине вскоре будет запущен сайт, на котором будет размещена вся информация о вакцинации.
Помимо того проведут еще одну информационную кампанию, в которой граждан будут оповещать о том, какие группы риска будут записываться и проходить вакцинацию в определенный день, а также в каком месте можно получить прививку и кто будет их проводить.
Он отметил, что украинцы, у которых нет контракта с семейным врачом, также смогут получить вакцину.
"Записывайтесь. Мы вас скоординируем по месту проживания к определенному пункту прививания", - сказал Ляшко.
Как сообщалось ранее, Ляшко рассказал, кого вакцинировать от COVID-19 не будут.
"Может быть вакцинация тех, кто переболел отсрочено на 3-6 месяцев, как рекомендует ВОЗ, так как ограниченный опыт к вакцинам и человека, который переболел", - сказал он.
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