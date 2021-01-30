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Новости
Украина
30 января 21, 10:24
Циклон Olaf в Украине: он несет с собой снег и морозы
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Днем в Киеве начнет снежить.

Утром в субботу, 30 января, в Украину добрался циклон с юго-запада Olaf. Он принес с собой снег, который ожидается в столице в течение дня. Об этом сообщается на странице Укргидрометцентра в Фейсбук.

-Облачные системы с юго-запада уже достигли столицы, и через несколько часов начнется снег. Такую погоду вызывает очередной циклон по имени Olaf, - подчеркнули синоптики.

Ранее синоптики сообщали о том, что с 1 февраля в Украину придет похолодание. В большинстве областей похолодало на 3-5 градусов. Также в регионах ожидаются осадки в виде снега и дождя. Местами будет налипание мокрого снега и гололед.

Предыдущий снежный циклон обрушился на юг Украины вечером 27 января. Однако уже 29 января осадки ослабли и прекратились.

В Украину пришел циклон Olaf. Фото: facebook.com/ukrgmc.official
kp.ua
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