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Новости
Украина
30 января 21, 14:35
Украина подписала новые контракты на вакцины
Глава Минздрава
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Глава Минздрава рассказал о договоренностях, которые были достигнуты еще осенью, но сообщат о них только на следующей неделе.
Киев подписал новые контракты на покупку вакцины от корронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов вечером в пятницу, 29 января в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

Он заверил, что контракты уже подписаны и на следующей неделе правительство расскажет об этих договоренностях.

"Мы сначала говорили о том, что мы вакцинацию начинаем в феврале 2021 года. Мы исходили из тех договоренностей и того понимания процесса договоренностей, который у нас существовал в сентябре-октябре. Когда мы можем получить вакцину ... Исходя из тех договоренностей, я думаю, что уже в понедельник-вторник вы увидите новые контракты, которые мы подписали, я просто не могу сейчас их назвать", - заявил Степанов.

Министр уточнил, что договоренности о поставке вакцин от COVID-19 были достигнуты еще осенью 2020 года, но он пока не может назвать, с кем именно подписаны контракты.

Источник: https://korrespondent.net/
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