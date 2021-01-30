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Новости
Украина
30 января 21, 14:36
За сутки на Донбассе ранены двое военных
Донбасс
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Сепаратисты с беспилотника сбросили на позиции военных у Водяного гранатометный выстрел, двое бойцов получили осколочные ранения.
За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня, ранены двое военных. Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС в субботу, 30 января.

В частности, недалеко от Водяного сепаратисты применили беспилотник типа "квадрокоптер" и сбросили два выстрела ВОГ-17. В результате этого двое украинских воинов получили осколочные ранения. Они доставлены в лечебное учреждение.

Вблизи Опытного противник осуществил несколько выстрелов в сторону позиций военных из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а у Авдеевки – из подствольного и ручного противотанкового гранатометов.

С начала текущих суток нарушений перемирия не зафиксировано.

Отметим, с начала недели на Донбассе были ранены четверо военных.

А на прошлой неделе военный погиб от выстрела снайпера.

Источник: https://korrespondent.net/
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