За сутки на Донбассе ранены двое военных

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня, ранены двое военных. Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС в субботу, 30 января.





В частности, недалеко от Водяного сепаратисты применили беспилотник типа "квадрокоптер" и сбросили два выстрела ВОГ-17. В результате этого двое украинских воинов получили осколочные ранения. Они доставлены в лечебное учреждение.





Вблизи Опытного противник осуществил несколько выстрелов в сторону позиций военных из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а у Авдеевки – из подствольного и ручного противотанкового гранатометов.





С начала текущих суток нарушений перемирия не зафиксировано.





Отметим, с начала недели на Донбассе были ранены четверо военных.





А на прошлой неделе военный погиб от выстрела снайпера.



