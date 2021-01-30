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Новости
Украина
30 января 21, 14:40
Прирост COVID-19 в Украине сокращается два дня
COVID-19
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Уровень заболеваемости коронавирусом снижается вместе с количеством проведенных исследований.
За минувшие сутки в Украине выявили 4 685 случаев COVID-19, свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 30 января.
 
Днем ранее выявили 5 181 случаев заражения, что на несколько сотен меньше, чем до того.
 
Всего в Украине 1 216 278 случаев коронавируса. Из них 22 628 умерло (+149 за сутки) и 1 014 658 (+11 317) человек выздоровели.
За последние сутки сделано 41 781 тестов против 44 143 днем ранее.

Динамика коронавируса по регионам:

Киев - 341
Винницкая область - 241
Волынская область - 146
Днепропетровская область - 335
Донецкая область - 170
Житомирская область - 158
Закарпатская область - 245
Запорожская область - 220
Ивано-Франковская область - 412
Киевская область - 325
Кировоградская область - 36
Луганская область - 108
Львовская область - 356
Николаевская область - 84
Одесская область - 174
Полтавская область - 104
Ровенская область - 116
Сумская область - 77
Тернопольская область - 124
Харьковская область - 280
Херсонская область - 52
Хмельницкая область - 123
Черкасская область - 155
Черновицкая область - 186
Черниговская область - 117 

Отметим, власти Украины обещают, что начнут вакцинацию от коронавируса в середине февраля. 

Источник: https://korrespondent.net/
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