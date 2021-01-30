Зеленский ответил критикам закона о референдуме

Президент Владимир Зеленский в субботу, 30 января, прокомментировал планы Европейской солидарности обжаловать принятие закона о референдуме в Конституционном суде.





"Больше всего на этой неделе поразило, как много страха появилось у некоторых политиков и их "партийных" комментаторов от нашего закона о референдуме. Совсем не у общества, а именно у политиков. Знаете, почему они так боятся референдума? Все банально. Это их ключевой страх перед людьми", - пишет Зеленский.





Он уточняет, что это "страх перед неизбежностью тех изменений, которые произошли в 2019 году". "Когда очень солидные деятели и деятельницы после десятилетий "царствования" в высоких кабинетах моментально оказались ... без власти и влияния", - добавил президент.





"Сейчас они живут только одной циничной надеждой, что якобы можно отыграться и снова собраться "клубом старых друзей" на печерских холмах, чтобы решать все в государстве для собственной выгоды и не спрашивая у общества. А если народ имеет реальный инструмент референдума, то такие деятели на самом деле не могут быть уверенными ни в чем", - отметил Зеленский.





По его словам, референдум - это институциональное оружие людей, чтобы отсекать то, что не соответствует интересам общества. И выбирать то, ради чего должно работать государство.





"Мы дали людям настоящую возможность осуществлять решающее влияние на власть. И не на один раз, а навсегда. И воспользоваться этой возможностью народ может в любой момент. Поэтому, друзья-политики, привыкайте. Вам теперь всегда придется учитывать, что последнее слово будет не за вами, а за обществом", - резюмировал президент.





Напомним, Верховная Рада приняла закон о референдуме во втором чтении 26 января.



