Кравчук раскритиковал форум "Русский Донбасс"

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук раскритиковал Россию за проведение в оккупированном Донецке форума "Русский Донбасс".





"Когда мы собираемся на заседание ТКГ, представитель России и представители Донецкой и Луганской областей говорят о том, что Украина должна принимать соответствующие законы, должна создавать условия и предпосылки для того, чтобы мир на Донбассе пришел. То есть они говорят, что все якобы зависит от Украины. Когда мы будем действовать так, как нужно, мир наступит. Но я слышу, их главарь говорит о том, что нет, речь идет о другом, о создании национальных русских государств и даже не в пределах неконтролируемых Украиной районах, а в пределах Донецкой и Луганской областей. Совсем другая философия, подход", - заявил Кравчук в эфире телеканала Украина 24.





Он отметил, что такая ситуация порождает много вопросов к России и "ЛДНР".





"Я задаю вопрос: люди, которые представляют Донецкую и Луганскую области, имеют такое же мнение, как их главарь или у них свое мнение? Я поставлю вопрос на следующей встрече Грызлову: Как вам верить, если речь идет о создании национальных российских государственных структур с интеграцией в Россию, зачем вы мучаете людей? Чего вы хотите?" - сказал Кравчук.





"Они ведут себя очень хитро, думаю, они скоро перехитрат сами себя. Они думают, что никто не поймет, чего они хотят на самом деле. Я вам привел пример ТКГ, и то, что их главарь говорил - диаметрально противоположные вещи. Я задаю вопрос: кому верить? Грызлову, подчиненным России ОРДЛО, Пушилину? Мы живем в незавершенном пространстве - оно есть, и его нет", - добавил глава украинской делегации.





Данный "форум" также прокомментировали в МИД.





"Российское руководство не оставляет идею перекроить Украину под свои лекала. "Форум" в Донецке – создание преград для мирной реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Проинформируем партнеров об очередном примере подрывной деятельности России на Донбассе", - написал в Twitter спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.





Как сообщалось, в Донецке на "форуме" при участии представителей "местной власти", российских политиков и пропагандистов приняли так называемую "доктрину Русский Донбасс" - украинская сторона в ТКГ назвала это прямым подрывом минских и нормандских соглашений.



