Украина освободила из пиратского плена шестерых моряков

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об освобождении из плена пиратов шести украинских моряков.

Об этом он написал в Инстаграм.

"Сегодня были освобождены 6 украинских моряков - членов экипажа судна Stevia, которых полтора месяца удерживали в пиратском плену в Нигерии. Наши граждане в безопасности, ждем их скорейшего возвращения на родину! Спасибо украинским дипломатам и всем, кто был причастен к освобождению наших соотечественников!", - написал Зеленский.