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Новости
Украина
30 января 21, 22:55
Украина освободила из пиратского плена шестерых моряков
украинские моряки
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Зеленский сообщил об освобождении из плена шестерых украинских моряков.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об освобождении из плена пиратов шести украинских моряков. 

Об этом он написал в Инстаграм. 

"Сегодня были освобождены 6 украинских моряков - членов экипажа судна Stevia, которых полтора месяца удерживали в пиратском плену в Нигерии. Наши граждане в безопасности, ждем их скорейшего возвращения на родину! Спасибо украинским дипломатам и всем, кто был причастен к освобождению наших соотечественников!", - написал Зеленский. 



Как сообщалось ранее, о захвате пиратами судна Stevia стало известно 19 декабря.
telegraf.com.ua
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