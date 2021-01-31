В зоне проведения ООС ранены двое военных ВСУ

В зоне проведения ООС в результате обстрела Новомихайловки ранены двое военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр оперативно-тактической группировки Восток.





"В результате обстрела двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывается надлежащая медицинская помощь", - говорится в сообщении.





Военнослужащие ВСУ открыли ответный огонь. О действиях сепаратистов сообщено представителям ОБСЕ.





Всего за текущие сутки в районе проведения ООС зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС





Ранее сообщалось, что за минувшие сутки на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.



