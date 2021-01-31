Коронавирус в Украине: статистика за сутки

За последние сутки в Украине зафиксировали 3177 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. 79 больных умерли, сообщает Минздрав 31 января.
В частности, сообщается о 146 заражениях среди детей и еще 86 больных медработниках. Также за минувшие сутки госпитализировали 1960 зараженных.
Выздоровели за день 4126 человек, проведено тестирований - 19059 (в частности методом ПЦР - 15042, методом ИФА - 4017).
За все время пандемии в Украине заболело уже 1 219 455 человек, болезнь унесла жизни 22 707 украинцев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (337), Закарпатской (217), городе Киев (215), Житомирской (205) и Киевской (193) областях.
Статистика коронавируса по областям Украины:
Киев - 215 случаев
Винницкая область - 123 случая
Волынская область - 71 случай
Днепропетровская область - 189 случаев
Донецкая область - 176 случаев
Житомирская область - 205 случаев
Закарпатская область - 217 случаев
Запорожская область - 56 случаев
Ивано-Франковская область - 337 случаев
Киевская область - 193 случая
Кировоградская область - 24 случая
Луганская область - 25 случаев
Львовская область - 145 случаев
Николаевская область - 146 случаев
Одесская область - 170 случаев
Полтавская область - 48 случаев
Ровенская область - 78 случаев
Сумская область - 121 случай
Тернопольская область - 110 случаев
Харьковская область - 192 случая
Херсонская область - 54 случая
Хмельницкая область - 7 случаев
Черкасская область - 59 случаев
Черновицкая область - 118 случаев
Черниговская область - 98 случаев