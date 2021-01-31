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Новости
Украина
31 января 21, 14:13
В Украине ухудшается погода
погода
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1 февраля в большинстве северных, центральных, Харьковской, Одесской, Николаевской областях ожидается сильный снег.
Погода в Украине ухудшится 1 февраля. В ряде областей ожидается сильный снег, гололед и порывы ветра. Об этом пишет Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные синоптиков 31 января.

1 февраля в большинстве северных, центральных, Харьковской, Одесской, Николаевской областях ожидается сильный снег (прирост снежного покрова 5-10 сантиметров).

Днем в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях прогнозируют снег с переходом в дождь, гололед, налипание мокрого снега, порывы ветра 15-20 метров в секунду.

На дорогах северных, центральных, Харьковской областей гололедица. (Первый уровень опасности, желтый).

31 января на дорогах Украины, кроме юго-восточной части, гололедица.

"Погодные условия 1 февраля могут повлечь отключение энергоснабжения отдельных населенных пунктов и нарушения движения автотранспорта на отдельных участках дорог", - говорится в сообщении спасателей.

Ранее сообщалось, что на территорию Украины с южного направления переместился активный снежный циклон, принесший снегопады.

Напомним, что 2020 год начался в фазе Эль Ниньо - колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана в теплую стороны, оказывающее заметное влияние на климат.

Эта зима началась уже в другой фазе - Ла Нинья - более холодном аналоге Эль-Ниньо, пик которого выпадает на первый квартал 2021 года. Специалисты прогнозируют, что он будет в диапазоне от умеренного до сильного. 

Источник: https://korrespondent.net/
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