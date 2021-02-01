Зеленский о ситуации с вакцинами в Украине. План вакцинации

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом он сказал в интервью Axios.

Говоря о задержке с вакцинацией в Украине, Зеленский отметил, что "есть несколько эмоций по глобальной кампании по вакцинации".

"То, что Украина не является равноправным членом Европейского союза или мира в плане сроков вакцинации ... Мы не в приоритете стран мира, которые получают вакцины, как все остальные. Страны ЕС, с которыми у нас прекрасные отношения, я говорил с их лидерами, и они сказали, что помогут. Понемногу, в силу своих поставок вакцины. Это будет сложно объяснить их народу, я понимаю. Но они будут немного нам как-то отдавать. Это очень неприятно - чувствовать, что ты стоишь с протянутой рукой", - сказал президент.

Как сообщалось, в рамках инициативы COVAX уже в феврале Украина получит 117 тыс. доз вакцины от Pfizer-BioNTech. Параллельно будут поставки препарата AstraZeneca.

Кроме этого ранее сообщалось о том, что Кабмин утвердил календарный план вакцинации.

Согласно плану, первоочередно будут привиты медики стационаров, где лечат от Covid-19, и военнослужащие ООС - всего 367 тыс человек. Их вакцинация продлится с февраля по апрель текущего года.





В апреле параллельно начнется бесплатная вакцинация в стационарных пунктах граждан старше 80 лет и сотрудников первичной медицинской помощи. Всего в течение двух месяцев планируется привить 1,9 млн человек этих категорий.





До декабря планируют вакцинировать 14,4 млн украинцев, - Кабмин утвердил календарный план вакцинации 01





Далее, в июне-июле, в стационарных пунктах планируется вакцинировать 2,9 млн граждан в возрасте 70-79 лет, в августе-сентябре – 2,3 млн граждан в возрасте 65-69 лет, в октябре-ноябре – 2,8 млн граждан в возрасте 60-64 года.













При этом мобильные бригады, согласно плану, в мае-июне бесплатно провакцинируют всех остальных медиков, всего 363 тыс человек. После этого, в июле-августе, вакцину получат сотрудники структур государственной безопасности (640 тыс граждан), в сентябре-октябре – сотрудники сферы образования (1,4 млн человек), после этого в ноябре-декабре бесплатную вакцину от мобильных бригад получат 1,7 млн украинцев других категорий.



