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Украина
1 февраля 21, 08:57
Приметы на 1 февраля: что нельзя делать в день Макария?
февраль
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Погода 1 февраля будет свидетельствовать о том, каким будет весь месяц февраль

1 февраля отмечается день святого Макария. Он был настоятелем монастыря, являя собой пример благочестия, христианской кротости и смирения. Погода 1 февраля будет свидетельствовать о том, каким будет весь месяц февраль.

На Макария существовал обычай ходить друг к другу в гости, рассказывать интересные истории и пить чай.

Что нельзя делать 1 февраля 

- Не рекомендуется впускать в дом незнакомцев или тех, кому вы не рады. В противном случае весь месяц придется делать то, что не хочется.
 
- Не стоит обрезать волосы - с ними уйдет и удача. А вот запрета на покраску волос в этот день в народе нет. 

- Нельзя 1 февраля чаевничать в одиночестве. В противном случае вскоре можно лишиться союзников или близких. 

- Первый день февраля плохо подходит для подписания контрактов и прочих договоренностей. Велика вероятность того, что выполнить их не удастся ни одной из сторон. 

- Не следует 1 февраля надевать темные вещи - только светлые цвета в этот день смогут уберечь от неприятностей. 

 Приметы на 1 февраля 

- Морозный день – будет жаркое лето. 

- На Макария наблюдается теплая погода – первая половина лета будет дождливой.

- Безоблачная погода – к ранней и теплой весне.

В ночь на 1 февраля снятся вещие сны, многие из которых осуществляются на следующий день
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