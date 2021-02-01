Приметы на 1 февраля: что нельзя делать в день Макария?

1 февраля отмечается день святого Макария. Он был настоятелем монастыря, являя собой пример благочестия, христианской кротости и смирения. Погода 1 февраля будет свидетельствовать о том, каким будет весь месяц февраль.
На Макария существовал обычай ходить друг к другу в гости, рассказывать интересные истории и пить чай. Что нельзя делать 1 февраля
- Не рекомендуется впускать в дом незнакомцев или тех, кому вы не рады. В противном случае весь месяц придется делать то, что не хочется.
- Не стоит обрезать волосы - с ними уйдет и удача. А вот запрета на покраску волос в этот день в народе нет.
- Нельзя 1 февраля чаевничать в одиночестве. В противном случае вскоре можно лишиться союзников или близких.
- Первый день февраля плохо подходит для подписания контрактов и прочих договоренностей. Велика вероятность того, что выполнить их не удастся ни одной из сторон.
- Не следует 1 февраля надевать темные вещи - только светлые цвета в этот день смогут уберечь от неприятностей.
Приметы на 1 февраля
- Морозный день – будет жаркое лето.
- На Макария наблюдается теплая погода – первая половина лета будет дождливой.
- Безоблачная погода – к ранней и теплой весне.
В ночь на 1 февраля снятся вещие сны, многие из которых осуществляются на следующий день