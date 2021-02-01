Приметы на 1 февраля: что нельзя делать в день Макария?

1 февраля отмечается день святого Макария. Он был настоятелем монастыря, являя собой пример благочестия, христианской кротости и смирения. Погода 1 февраля будет свидетельствовать о том, каким будет весь месяц февраль.

На Макария существовал обычай ходить друг к другу в гости, рассказывать интересные истории и пить чай.