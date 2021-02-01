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Украина
1 февраля 21, 12:43
Сутки на Донбассе: девять обстрелов, потерь нет
Донбасс
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Противник открывал огонь из миномета 120-го калибра, разных типов гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
За минувшие сутки подразделения сепаратистов девять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр командования операцией Объединенных сил в понедельник, 1 февраля.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, вблизи Водяного на Приазовье противник открывал огонь из миномета 120-го калибра, автоматических станковых, станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе подчеркнули, что для корректировки огня враг использовал беспилотник типа "крыло", который вовремя был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

Неподалеку Лебединского противник осуществил провокационный обстрел из миномета 82-го калибра, возле Песок – из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Опытного зафиксировано несколько очередей в сторону украинских позиций из стрелкового оружия, а в пригороде Авдеевки – еще и из крупнокалиберного пулемета.

С начала текущих суток, 1 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Авдеевки, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, открывался неприцельный обстрел в сторону позиций ВСУ из ручного противотанкового и подствольного гранатометов. Боевых потерь нет.

Источник: https://korrespondent.net/
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