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Новости
Украина
1 февраля 21, 12:45
В Украине на треть упал суточный прирост COVID-19
COVID-19
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Больше всего новых заболевших коронавирусом выявили в западных регионах Украины и в Киеве.
За минувшие сутки в Украине зафиксировали 2030 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это на треть меньше вчерашнего показателя, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов утром в понедельник, 1 февраля.

"В частности, заболели 71 ребенок и 65 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 103 человека; летальных случаев – 61; выздоровело – 5 131 человек", – рассказал Степанов.

Отметим, что снижение суточного прироста новых больных происходит пятый день подряд.

За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области (297), Киеве (160), Николаевской области (152), Львовской области (146) и Закарпатской области (127).

Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 1 221 485 человек, 22 768 человек – умерли, выздоровели – 1 023 915 человек.

Количество новых заболевших COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая область - 79 случаев;
Волынская область - 59;
Днепропетровская область - 76;
Донецкая область - 62;
Житомирская область - 102;
Закарпатская область - 127;
Запорожская область - 87;
Ивано-Франковская область - 297;
Киев - 160;
Киевская область - 100;
Кировоградская область - 3;
Луганская область - 20;
Львовская область - 146;
Николаевская область - 152;
Одесская область - 71;
Полтавская область - 56;
Ровенская область - 27;
Сумская область - 61;
Тернопольская область - 85;
Харьковская область - 36;
Херсонская область - 20;
Хмельницкая область - 3;
Черкасская область - 40;
Черновицкая область - 124;
Черниговская область - 37.

Источник: https://korrespondent.net/
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