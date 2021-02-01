Зеленский анонсировал всеукраинский форум

С 8 по 10 февраля в Киеве состоится всеукраинский форум Украина 30. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале утром в понедельник, 1 февраля.





Глава государства заявил, что вызовов и вопросов сейчас очень много. Это и коронавирус COVID-19, и вакцинации от него, и свобода путешествий по миру.





"Вызовов и вопросов очень много. Все они стоят содержательного разговора, активного общественного диалога. С 8 по 10 февраля в Киеве состоится всеукраинский форум Украина 30, во время которого эксперты и чиновники смогут ответить на некоторые первоочередные вопросы людей", – написал глава государства.





Зеленский поинтересовал у гражан, что их интересует в этой теме и призвал написать об этом в комментариях.





Напомним, 26 января Верховная Рада приняла закон о всеукраинском референдуме 255 голосами. Позже Владимир Зеленский прокомментировал это решение, а также отрегировал на планы Европейской солидарности обжаловать принятие закона о референдуме.



