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Новости
Украина
1 февраля 21, 12:46
Зеленский анонсировал всеукраинский форум
Владимир Зеленский
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Во время форума Украина 30 эксперты и чиновники смогут ответить на некоторые первоочередные вопросы людей, пообещал глава государства.
С 8 по 10 февраля в Киеве состоится всеукраинский форум Украина 30. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале утром в понедельник, 1 февраля.

Глава государства заявил, что вызовов и вопросов сейчас очень много. Это и коронавирус COVID-19, и вакцинации от него, и свобода путешествий по миру.

"Вызовов и вопросов очень много. Все они стоят содержательного разговора, активного общественного диалога. С 8 по 10 февраля в Киеве состоится всеукраинский форум Украина 30, во время которого эксперты и чиновники смогут ответить на некоторые первоочередные вопросы людей", – написал глава государства.

Зеленский поинтересовал у гражан, что их интересует в этой теме и призвал написать об этом в комментариях.

Напомним, 26 января Верховная Рада приняла закон о всеукраинском референдуме 255 голосами. Позже Владимир Зеленский прокомментировал это решение, а также отрегировал на планы Европейской солидарности обжаловать принятие закона о референдуме.

Источник: https://korrespondent.net/
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