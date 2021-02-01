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Новости
Украина
1 февраля 21, 12:48
В ПХГ Украины осталось менее 22 млрд кубов газа
газ
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В Украину за сутки поступило лишь 3,6 млн кубов газа.
Весь этот объем был получен из Словакии.

Объем газа в подземных хранилищах Украины (ПХГ) по состоянию на 30 января снизился до 21 198 млн куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные Оператора ГТС в понедельник, 1 февраля.

Только за прошедшие сутки из ПХГ выкачали 78,5 млн куб. м газа.

Также отмечается, что в Украину за сутки поступило почти 3,6 млн кубов газа. Весь этот объем был получен из Словакии. Из Польши и Венгрии газ не поступал. При этом собственная добыча газа в сутки составила 54,3 млн куб. м газа.

Напомним, в январе из-за сильных морозов Украине пришлось прибегнуть к рекордным за три года отборам газа из подземных хранилищ, в которых накануне отопительного сезона было накоплено свыше 28 млрд кубов газа.

На фоне похолодания в Укрэнерго заявили о критической нехватке угля. Менее чем за три месяца запасы угля на складах теплоэлектростанций упали в 5,2 раза.

Источник: https://korrespondent.net/
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