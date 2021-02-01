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Украина
1 февраля 21, 12:50
В Раде готовят закон о местных референдумах
Верховная Рада
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Новый законопроект по народовластию представят в течение пары недель. На прошлой неделе был принят закон о всеукраинском референдуме.
В Верховной Раде вскоре представят проект закона о местных референдумах. Об этом в ходе согласительного совета в понедельник, 1 февраля, сообщил первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Он назвал "большим достижением" принятие закона о всеукраинском референдуме.

"На этом мы не завершаем формирование большого блока законов, касающегося прямой демократии. Буквально уже на этой неделе... максимум на следующей мы соберем очередное заседание рабочей группы по народовластию, где будет презентован первый проект уже закона о местном референдуме", - сказал он.

Презентовать документ будут представители гражданского общества, которые принимали активное участие в подготовке этого проекта. 

Напомним, Верховная Рада приняла закон о референдуме во втором чтении 26 января.

Источник: https://korrespondent.net/
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