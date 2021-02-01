В "ЛДНР" началась COVID-вакцинация российским Спутником-V

Вакцинация от коронавируса жителей "ЛДНР" препаратом Спутник V российского производства начинается в понедельник, 1 февраля. Об этом заявили "глава минздрава ДНР" Александр Оприщенко и "советник главы ЛНР" Родион Мирошник, пишет Интерфакс.

Так, известно, что накануне на оккупированные территории доставили вакцину от COVID-19.

С 1 февраля начинается массовая вакцинация. Первыми прививку получат медики, социальные работники, силовики, работники сферы образования.

"Глава ДНР" Денис Пушилин российским СМИ заявил, собирается вакцинироваться Спутником V в числе первых.

По словам Родиона Мирошника, поставки препарата из РФ "будут вестись на регулярной основе".

"Вакцинация будет проводиться бесплатно и на добровольной основе", - добавил представитель "ЛНР".

Ранее мы писали, что ВОЗ призвала замедлить вакцинацию от коронавируса. Вместо того, чтобы охватить вакцинами одну страну, нам нужно охватить все, и делать это надо вместе, отметили в организации.

