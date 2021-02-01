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Новости
Украина
1 февраля 21, 16:05
В "ЛДНР" началась COVID-вакцинация российским Спутником-V
вакцинация в РФ
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Вакцина из РФ уже доставлена на территории самопровозглашенных республик. Прививку планируют делать бесплатно.
Первыми их получат медики и сотрудники силовых ведомств.

Вакцинация от коронавируса жителей "ЛДНР" препаратом Спутник V российского производства начинается в понедельник, 1 февраля. Об этом заявили "глава минздрава ДНР" Александр Оприщенко и "советник главы ЛНР" Родион Мирошник, пишет Интерфакс.

Так, известно, что накануне на оккупированные территории доставили вакцину от COVID-19.

С 1 февраля начинается массовая вакцинация. Первыми прививку получат медики, социальные работники, силовики, работники сферы образования.

"Глава ДНР" Денис Пушилин российским СМИ заявил, собирается вакцинироваться Спутником V в числе первых.

По словам Родиона Мирошника, поставки препарата из РФ "будут вестись на регулярной основе".

"Вакцинация будет проводиться бесплатно и на добровольной основе", - добавил представитель "ЛНР".

Ранее мы писали, что ВОЗ призвала замедлить вакцинацию от коронавируса. Вместо того, чтобы охватить вакцинами одну страну, нам нужно охватить все, и делать это надо вместе, отметили в организации.
 
Korrespondent
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