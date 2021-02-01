Украина ввела санкции против граждан Китая и ряда компаний

Президент Владимир Зеленский утвердил введение санкций по отношению к гражданам Китая Ду Тао и Чен Хойшен и к компаниям Twinstar Holdings S.A. (Город Белиз, Белиз), JET4U S.R.L. (Молдова) и JET4U LDA (Португалия). Соответствующий указ опубликовала пресс-служба главы государства.

Отмечается, что президент ввел в действие решения СНБО, в котором говорилось о соответствующих санкциях.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 января 2021 года О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в документе.

Согласно опубликованному приложению 1 к решению СНБО санкции введены на три года против граждан Китайской Народной Республики Ду Тао, 13.04.1973 года рождения и Чен Хойшен, 15.03.1974 года рождения.

Среди примененных ограничений - блокировка активов; ограничение торговых операций; ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; 5) запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах; запрет осуществления публичных и оборонных закупок и тому подобное.

Кроме того, по данным из приложения 2, санкции на три года введены против компании Twinstar Holdings S.A. (Город Белиз, Белиз).

Также ограничительные меры применены к компаниям JET4U S.R.L. (зарегистрирована в Молдове) и JET4U LDA (зарегистрирована в Португалии). Против указанных компаний санкции введены "До окончания срока оккупации АР Крым или до вступления в законную силу решения Европейского суда по правам человека по иску Украины к России о возмещении убытков в связи с аннексией Крымского полуострова".

Напомним, на прошлой неделе Зеленский утвердил решение СНБО о новых санкциях. Они касались китайской Skyrizon Aircraft Holdings Limited, которая является инвестором Мотор Сичи.

Ранее в январе эти же китайские инвесторы Мотор Сич попали под санкции США. Оказалось, что компания Skyrizon представляет угрозу нацбезопасности США из-за сотрудничества с армией КНР.