Зеленский озвучил свое видение Украины на мировой арене

Интервью президента Владимира Зеленского программе Axios на американском телеканале НВО, расставило акценты в видении президента места Украины на мировой арене и отношений со стратегическим партнером США. Об этом сказал журналистам советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Так, по словам Подоляка, Зеленский отметил, что хотел бы привлечь президента США Джо Байдена в Нормандский формат, чтобы более мощно звучала точка зрения о прекращении войны на Донбассе и возврате временно оккупированных территорий.

Кроме того, Зеленский отдельно отметил необходимость создания эффективной площадки для переговоров о возвращении Украине Крыма для актуализации этого вопроса.

"Также глава государства озвучил идею перейти на более интенсивный этап в отношениях с Соединенными Штатами после выборов. По его мнению, выборы в США стали испытанием для американской демократии, и она справилась с этим вызовом", - сказал Подоляк.

Он отметил, что президент убежден, что Украина должна стать членом НАТО, причем равноправным. А страны, которые декларируют поддержку Украине, должны способствовать этому процессу. По его мнению, в случае членства в НАТО Украина не получила бы агрессии на востоке страны.

"Равноправие в отношениях важно для главы государства и в том контексте, что это, например, не заставляло бы Украину просить о помощи в получении вакцины от COVID-19 у отдельных стран Европейского Союза. Поскольку, к сожалению, Украина не в приоритете стран, которые получат вакцину сразу", - сказал советник главы Офиса президента.

Кроме того, Подоляк отметил, что в Украине не чувствуют, что Китай является геополитической угрозой. По его словам, Зеленский приветствует китайские инвестиции в Украину, однако Украина не имеет права продавать контрольный пакет управления своими стратегическими оборонными предприятиями любой стране, независимо от ее названия.

Как сообщалось, Зеленский в интервью Axios также сравнил штурм Капитолия с Майданами в Украине.