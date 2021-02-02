Дубинского исключили из фракции "Слуга народа"

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде решила исключить из своих рядов депутата Александра Дубинского. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на члена фракции Даниила Гетманцева.

"198 голосов было за исключение Александра Дубинского из фракции. Сегодня на заседании фракции голосования не было, а было оглашение результатов", — сказал нардеп, уточнив, что голосование проводилось на протяжении трех дней.

Сам Дубинский после заседания фракции заявил, что депутаты, поддержавшие его, из фракции выходить не будут.

"Я обратился прямо к коллегам тем, которые ко мне обращались со словом поддержки. Это примерно около 60 человек. Я попросил их оставаться во фракции", — сказал он журналистам.

В то же время Дубинский подчеркнул, что по-прежнему поддерживает Зеленского, потому что считает, что "он единственный человек, который может исправить ситуацию и вернуть работу монобольшинства и органов власти, которое это большинство сформировало на благо украинского народа".

Дубинский добавил, что после того, как в Раде официально объявят о его исключении из фракции, а это скорее всего произойдет уже 2 февраля, продолжит работу в качестве внефракционного депутата.

Нардеп также опубликовал на своей странице текст обращения, которое собирался зачитать на заседании фракции, но не смог, по его словам, этого сделать.

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкций против семерых граждан Украины и четырех украинских юрлиц, внеся их в список причастных к вмешательству в американские выборы. Среди них оказались соратники нардепа Андрея Деркача, ранее попавшего в этот список, а также Дубинский.

В Офисе президента Владимира Зеленского после этого заявили, намекая на Дубинского, что "ОП сделает все, что в его силах, чтобы ответственные за вмешательство в выборы в США были привлечены к ответственности, независимо от партийной принадлежности". Конкретные шаги в ОП пообещали обнародовать в ближайшее время.

Позже выяснилось, что в тот же день, 11 января, Печерский райсуд Киева обязал Офис генерального прокурора открыть два уголовных производства против Дубинского — по уклонению от уплаты налогов (часть 1 статьи 212 Уголовного кодекса) и легализации имущества, полученного преступным путем (часть 1 статьи 209 УК), что ОГП и сделал.

26 января Зеленский лично пришел на заседание фракции СН, дважды предложив Дубинскому покинуть фракцию самостоятельно, однако тот отказался.