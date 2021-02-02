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Новости
Украина
2 февраля 21, 09:10
Пуля снайпера пробила каску и ранила бойца на Донбассе. фото
каска
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Обстрел произошел на передовых позициях недалеко от Донецка.

В понедельник, 1 февраля на Донбассе, во время "перемирия" позиции ВСУ были атакованы. Так, во время обстрела пуля снайпера пробила каску и ранила украинского защитника в голову.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист телеканала "Ukraine" Александр Махов.

"Так выглядит перемирие на Донбассе", - прокомментировал данное событие он.



По его словам, пуля прошла насквозь и ранила армейца в голову. Сослуживцы "собирали мозги в кучу руками и забинтовывали голову". 

На данный момент боец находится в реанимации. Состояние его очень тяжелое.

В военного, который стоял рядом, также попал снайпер. "Вероятно целились в сердце, но немного промахнулись", - отмечает Махов, добавляя, что этот боец также в госпитале.

Обстрел произошел на передовых позициях недалеко от Донецка.

Военные предполагают, что "работала" пара снайперов. Было два почти одновременных выстрела. Вражеские стрелки поймали армейцев, когда те передвигались между огневых точек.

Стоит напомнить, что в четверг, 28 января, на Донбассе в зоне военного конфликта стало известно о пропаже военного.
telegraf.com.ua
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