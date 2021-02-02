На Донбассе за сутки пять обстрелов, потерь нет

За минувшие сутки сепаратисты пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр командования операцией Объединенных сил в утренней сводке во вторник, 2 февраля.





Так, в пригороде Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, незаконные вооруженные формирования открывали огонь из автоматического станкового, ручного противотанкового и подствольного гранатометов.





Возле населенного пункта Пищевик велся огонь из автоматических станковых гранатометов, а неподалеку Новомихайловки – из стрелкового оружия.





В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север враг открывал огонь из автоматического станкового и станкового противотанкового гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Пивденного.





О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону в СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.





С начала текущих суток, 2 февраля, нарушений режима прекращения огня не было зафиксировано.



