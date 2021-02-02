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Новости
Украина
2 февраля 21, 12:41
На Донбассе за сутки пять обстрелов, потерь нет
донбасс
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О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону в СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.
За минувшие сутки сепаратисты пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр командования операцией Объединенных сил в утренней сводке во вторник, 2 февраля.

Так, в пригороде Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, незаконные вооруженные формирования открывали огонь из автоматического станкового, ручного противотанкового и подствольного гранатометов.

Возле населенного пункта Пищевик велся огонь из автоматических станковых гранатометов, а неподалеку Новомихайловки – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север враг открывал огонь из автоматического станкового и станкового противотанкового гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Пивденного.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону в СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

С начала текущих суток, 2 февраля, нарушений режима прекращения огня не было зафиксировано.

Источник: https://korrespondent.net/
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