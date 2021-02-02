На Черкасщине представили нового председателя ОГА Скичко

Из-за карантинных мероприятий количество собравшихся было ограничено, сообщает Цензор.НЕТ.
В своей речи новый глава ОГА заявил, что хочет сделать "все и даже больше" для процветания региона, где вырос, и поддерживать всех, кто будет работать ради этого. Также Скичко отметил, что у него "уже есть амбициозные планы по привлечению рекордных инвестиций".
Обратившись к представителям СМИ, он пообещал дать большое содержательное интервью, но не раньше, чем через неделю-две, которые нужны ему, чтобы разобраться в текущих проблемах области.
Скичко также отметил, что его отношения с городскими властями Черкасс складываются конструктивно. Мэр Анатолий Бондаренко также заверил, что готов плодотворно работать с главой ОГА.
Комментируя свое назначение, Скичко заявил, что "это совместное решение с Офисом Президента".
Как сообщалось, 20 января Кабинет Министров согласовал кандидатуру Александра Скичко на должность председателя Черкасской областной государственной администрации, 29 января он был назначен на эту должность Указом Президента.