В Украине почти 2400 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Украине подтвердили 2 394 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это почти на 20% больше вчерашнего показателя, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов утром во вторник, 2 февраля.
"В частности, заболели 117 детей и 213 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 833 человека; летальных случаев – 156; выздоровело – 11 457 человек", – рассказал Степанов.
Отметим, что рост суточного прироста новых больных произошел после пяти дней снижения.
За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (285), Ивано-Франковской (278), Запорожской (217), Черновицкой (159) и Харьковской (158) областях.
Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 1 223 879 человек, 22 924 человека – умерли от COVID, выздоровели – 1 035 372 человека.
Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая область - 61
Волынская область - 99
Днепропетровская область - 104
Донецкая область - 55
Житомирская область - 14
Закарпатская область - 91
Запорожская область - 217
Ивано-Франковская область – 278
Киев - 285
Киевская область - 120
Кировоградская область - 12
Луганская область - 38
Львовская область - 114
Николаевская область - 27
Одесская область - 131
Полтавская область - 98
Ровенская область - 54
Сумская область - 20
Тернопольская область - 63
Харьковская область - 158
Херсонская область - 19
Хмельницкая область - 13
Черкасская область - 157
Черновицкая область - 159
Черниговская область - 7
Накануне в Национальной академии наук заявили о непредсказуемости коронавируса в Украине. Дальнейшее развитие пандемии становится менее предсказуемым из-за сильной неоднородности в регионах.
Также стало известно, что в Украине планируют ослабить карантин в некоторых регионах до уровня желтой и зеленой зон. Об этом на совещании в Офисе президента заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.