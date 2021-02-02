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Новости
Украина
2 февраля 21, 12:50
В Одессе затопило улицы из-за тающего снега
Одесса
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Потепление и дождь превратили одесские дороги в реки. Глубина луж на некоторых улицах достигает десяти сантиметров.
В Одессе из-за таяния снега и дождя затопило улицы.

"В некоторых районах города ситуация начала выходить из-под контроля. Например, на проспекте Гагарина пешеходам приходится выбирать между глубокими лужами и сугробами", - говорится в сообщении.

Глубина луж на некоторых улицах достигает 10 сантиметров, и вода не прекращает затапливать дороги и тротуары.

Автомобилям приходится практически "переплывать" участок дороги возле проспекта Шевченко. 
Из-за глубоких луж невозможно разглядеть большие ямы на дорогах.




Источник: https://korrespondent.net/
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