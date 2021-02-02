В Одессе затопило улицы из-за тающего снега

В Одессе из-за таяния снега и дождя затопило улицы.





"В некоторых районах города ситуация начала выходить из-под контроля. Например, на проспекте Гагарина пешеходам приходится выбирать между глубокими лужами и сугробами", - говорится в сообщении.





Глубина луж на некоторых улицах достигает 10 сантиметров, и вода не прекращает затапливать дороги и тротуары.





Автомобилям приходится практически "переплывать" участок дороги возле проспекта Шевченко.

Из-за глубоких луж невозможно разглядеть большие ямы на дорогах.



