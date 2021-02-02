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Новости
Украина
2 февраля 21, 12:57
В Слуге народа заговорили о создании коалиции в Раде
Давид Арахамия
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Сейчас у Слуг народа в парламенте монобольшинство, но диалог о создании коалиции, к примеру с Батькивщиной, возможен, говорит Арахамия.
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия не исключает возможности создания коалиции с фракцией Батькивщины, сообщает Интерфакс-Украина.

"По поводу коалиции мы (с Юлией Тимошенко - ред.) ничего не обсуждали, но все возможно в стране", - сказал Арахамия.

Он отметил, что фракция Слуга народа, как монобольшинство, никогда не работала в режиме коалиции, и это "может быть необычно", поскольку "надо будет больше вопросов согласовывать друг с другом".

"Но что касается потенциально коалиционного соглашения - или Тимошенко или другой фракцией или группой, - это - открытый диалог", - отметил Арахамия. 

Напомним, накануне из фракции Слуга народа исключили нардепа Александра Дубинского, который попал под санкции США якобы за вмешательство в выборы.

Источник: https://korrespondent.net/
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