Нацбанк ожидает три транша МВФ в этом году

В этом году ожидается поступления трех траншей МВФ на сумму 2,2 миллиарда долларов. Об этом в интервью Reuters рассказал глава Национального банка Кирилл Шевченко.





"Мы ожидаем три транша, по 0,5 миллиарда SDR каждый, на общую сумму около 2,2 миллиарда долларов в этом году, а остальные деньги в 2022 году", - сказал Шевченко.





Шевченко сообщил, что на этой неделе станет понятно о первых результатах работы миссии МВФ в Украине.





Он отметил необходимость принятия ряда законопроектов, которые позволят привлекать большее количество займов.





Также он рассказал, что правительство хочет выпустить евробонды на сумму 2,4 миллиарда в 2021 году. Кроме того НБУ ожидает, что иностранные инвесторы принесут около 1 миллиарда долларов благодаря покупке гособлигаций в этом году.





В июне прошлого года МВФ утвердил программу на 5 млрд долларов на поддержку украинской экономики в связи с пандемией коронавируса.





Отметим, в 2021 году Украины выплатит МВФ 1,683 млрд долларов долгов.





Напомним, в июне 2020 года Украина впервые с декабря 2018 года получила первый транш МВФ по новой программе, который составил 2,1 миллиарда долларов. До конца года МВФ должен был выделить еще один транш в 700 млн долларов, но его перенесли на 2021 года. В целом в этом году ожидается получение двух траншей по 700 млн долларов. В итоге по новой программе Украина получит 3,5 млрд долларов, хотя соглашение подписано на 5 млрд. При этом изначально власти говорили о гораздо большей сумме.



