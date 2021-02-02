Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.76
USD
28.04
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
2 февраля 21, 14:16
В Эпицентре на Николаевщине произошел масштабный пожар. ФОТО
пожар
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В городе Первомайск (Николаевская область) горит ТЦ "Эпицентр К". Над тушением пожара работают 2 отделения пожарно-спасательной части.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

2 февраля в 12:57 на линию 101 поступила информация о пожаре торгового центра "Эпицентр К" на ул. Федора Достоевского г. Первомайск.

Над тушением пожара работают два отделения 23 государственной пожарно-спасательной части, местная пожарная охрана "Подгороднее". На место также направлена пожарная команда "Первомайскдизельмаш", по одному отделению с 6 ДПСЧ (Вознесенский район) и 25 (м. Южноукраинск).

Ориентировочная площадь и причина устанавливается. Проведена эвакуация персонала и посетителей. По предварительным данным, никто не пострадал.
censor.net.ua
Ещё по теме:
На Донбассе сепаратисты трижды нарушили "тишину"
Шокирующие фото последствий лесных пожаров на Луганщине
Протесты в Кыргызстане и Беларуси – найдите главное отличие
В Южной Корее сгорел 33-этажный небоскреб. ФОТО, ВИДЕО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Нацбанк ожидает три транша МВФ в этом году
noimageВ Слуге народа заговорили о создании коалиции в Раде
noimageВ Одессе затопило улицы из-за тающего снега
noimageВ Украине почти 2400 новых случаев коронавируса
noimageНа Черкасщине представили нового председателя ОГА Скичко
Лента новостей