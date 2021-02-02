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Новости
Украина
2 февраля 21, 18:29
Украинский воин погиб от пули снайпера возле Шумов
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В течение текущих суток, 2 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны наемников РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", у Крымского, оккупанты открывали огонь из подствольного гранатомета, а вблизи Пивденного - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Шумы вооруженные формирования Российской Федерации вели в сторону украинских позиций прицельный снайперский огонь. Вследствие выстрела снайпера получил тяжелое ранение военнослужащий из состава Объединенных сил. Защитнику было оперативно оказана медицинская помощь но, к сожалению, спасти его не удалось.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из автоматического станкового и станкового противотанкового гранатометов вблизи Павлополя.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ", - говорится в сообщении.
censor.net.ua
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