Под Киевом пройдет конное шоу с мастер-классами

Приехав в Древний Киев, гости совершат путешествие во времени на тысячу лет назад во времена Киевской Руси.

Зайдя в ворота Княжества Киевская Русь, посетители воочию увидят исторический центр средневекового Киева со строениями, существовавшими в V-XIII веках в границах Детинца Киева и Предградья. Только здесь можно насладиться такими шедеврами средневекового зодчества, как: монументальное оборонительное сооружение «Заборола» (длиной около 300 метров), Михайловские ворота (высотой 21 метр), княжеские терема и трибуны, сторожевые башни, усадьбы киевлян X-XIІ веков и многое другое. Здесь воссоздан первый христианский храм, возведенный после Крещения Руси - деревянная Васильевская церковь X века.





Узнать больше о жизни наших предков посетители смогут, посетив экспозиции осадной техники, кораблестроения и даже средневековых пыток.

6 и 7 февраля жители Княжества радушно встретят дорогих гостей у въездных ворот и ни на минуту не дадут скучать. Ведь они приготовили необычную развлекательную программу, в которой гостям отведена особая роль. В эти дни посетители станут активными участниками действа.

На большом ристалище Древнего Киева пройдут конно-трюковые выступления с участием уникальных лошадей исторических пород, собранных из разных уголков мира в Княжеской конюшне. В тандеме с опытными наездниками-каскадерами эти прекрасные животные поразят зрителей виртуозными разъездками.

После выступлений гостям расскажут о происхождении пород, их особенностях, о том, какие выдающиеся исторические личности владели представителями той или иной породы и даже поведают легенды о них. Опытные инструкторы проведут открытые мастер-классы по дрессировке и по уходу за лошадьми, где расскажут о том, как ухаживать этими животными так, чтобы они были не просто здоровыми и послушными, но и стали верными друзьями.

Каждый посетитель сможет подойти к лошадям, погладить их, устроить яркую фотосессию и даже проехать на них верхом или в экипаже.

Изюминкой программы 6 и 7 февраля станет мастер-класс по конно-лучной стрельбе. Спортсмены-виртуозы удивят меткостью стрельбы из исторического лука верхом на лошади на полном скаку. Это невероятно сложная задача для участников соревнований, но в то же время, азартное и захватывающее зрелище для зрителей!

В Древнем Киеве возрождаются традиционные для Украины древние конные боевые искусства: джигитовка и верховая стрельба из лука. Все желающие могут сами освоить древнее боевое искусство верховой стрельбы из лука, записавшись в школу конных лучников «Князь Владимир». Стать ее учеником очень просто: нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (044) 461-99-37 и (050) 385-20-35. Уже с первого занятия вы начнете постигать искусство управления лошадью и меткой стрельбы из лука. Приобщитесь к боевым традициям наших предков!

Каждый гость Древнего Киева почувствует себя полноправным жителем средневекового города. Здесь можно пройтись по средневековым улочкам и попытаться прочесть указатели на старославянском языке, зайти в средневековую лавку и выбрать оригинальные сувениры ручной работы на память, устроить фотосессию на фоне архитектуры, а в гостях у волхвини - узнать о сокровенном и отведать травяных напитков по древним рецептам. Любителей экстрима порадуют скоростная горка «Змей Горыныч» и канатный спуск «Полетайло».

Княжеские повара попотчуют гостей горячими напитками и вкуснейшими блюдами с костра.

Желающие продолжить отдых могут остаться на ночь (при условии предварительного бронирования).

* В программе возможны изменения.

Посещение Древнего Киева происходит с соблюдением требований карантинного режима.

Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного – в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов.

Доехать можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно узнать на сайте «Обуховтранс» или на сайте «Парк Киевская Русь» в разделе «Контакты».

Цена билета: полный билет для взрослого – 200 грн., для пенсионеров и студентов – 150 грн., для детей школьного возраста – 80 грн., для дошкольников – бесплатно.

Подробнее на сайте www.parkkyivrus.com