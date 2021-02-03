В зоне ООС за сутки восемь обстрелов, у ВСУ потери

За минувшие сутки подразделения сепаратистов восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Погиб один украинский военный, сообщает пресс-центр командования операцией Объединенных сил в утренней сводке в среду, 3 февраля.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки Север, вблизи Пивденного, незаконные вооруженные формирования открывали огонь из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку от населенного пункта Шумы враг вел в сторону украинских позиций прицельный снайперский огонь. В результате выстрела снайпера погиб военнослужащий.





Возле Крымского открывали стрельбу из подствольного гранатомета, а вблизи населенного пункта Зайцевое – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.





В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток, неподалеку Павлополя, сепаратисты вели прицельный огонь из автоматического станкового и станкового противотанкового гранатометов, а недалеко от Водяного, что на Приазовье – бойцы ВСУ заметили работу вражеского снайпера.





Также неподалеку Авдеевки зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, который сбросил два выстрела ВОГ-17 неподалеку украинских позиций. Бойцы подавили беспилотник врага средствами радиоэлектронной борьбы.





Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.





От начала текущих суток, 3 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.





Напомним, за сутки 1 февраля сепаратисты пять раз обстреляли украинских военных. Тогда бойцы ВСУ не понесли потерь.