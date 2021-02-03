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Новости
Украина
3 февраля 21, 08:51
В Украине более половины заболевших COVID госпитализированы
коронавирус
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В течение 24 часов болезнь подтвердили у 3 285 человек.

В последние 24 часа коронавирус подтвердили у 3 285 украинцев. Среди новых заболевших – 156 детей и 186 медиков, написал в своем Фейсбуке министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, за прошедшие сутки было госпитализировано 2 159 человек. Жертвами заболевания за сутки стали 165 пациентов, выздоровели – 10 101. Специалисты сделали 43 643 тестирований за 24 часа (в том числе методом ПЦР – 25 235, методом ИФА – 18 408).

За все время пандемии в Украине зарегистрировано 1 227 164 случаев заболевания коронавирусом. Из них 1 045 473 человек выздоровели, 23 089 – скончались. ПЦР-тестов с начала пандемии сделано 6 299 699.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Ивано-Франковской, Запорожской и Полтавской областях.

Данные по заболеванию за сутки:

Киев - 330;

области

Винницкая - 192; 
Волынская - 94; 
Днепропетровская - 122; 
Донецкая - 102; 
Житомирская - 62; 
Закарпатская - 129; 
Запорожская - 211;
Ивано-Франковская - 298;
Киевская - 164; 
Кировоградская - 40; 
Луганская - 61; 
Львовская - 182; 
Николаевская - 65; 
Одесская - 177; 
Полтавская - 192;
Ровенская - 101; 
Сумская - 74; 
Тернопольская - 120; 
Харьковская - 230; 
Херсонская - 23; 
Хмельницкая - 0; 
Черкасская - 98; 
Черновицкая - 165;
Черниговская - 53.

Накануне глава Минздрава Максим Степанов заявил о том, что ради популяризации вакцинации от коронавируса в правительстве могут изменить принятый план вакцинации, чтобы ввести прививку Владимиру Зеленскому, Максиму Степанову и Денису Шмыгалю. 
kp.ua
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