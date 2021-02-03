В Украине более половины заболевших COVID госпитализированы

В последние 24 часа коронавирус подтвердили у 3 285 украинцев. Среди новых заболевших – 156 детей и 186 медиков, написал в своем Фейсбуке министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, за прошедшие сутки было госпитализировано 2 159 человек. Жертвами заболевания за сутки стали 165 пациентов, выздоровели – 10 101. Специалисты сделали 43 643 тестирований за 24 часа (в том числе методом ПЦР – 25 235, методом ИФА – 18 408).

За все время пандемии в Украине зарегистрировано 1 227 164 случаев заболевания коронавирусом. Из них 1 045 473 человек выздоровели, 23 089 – скончались. ПЦР-тестов с начала пандемии сделано 6 299 699.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Ивано-Франковской, Запорожской и Полтавской областях.



