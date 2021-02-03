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Украина
3 февраля 21, 10:27
3 признака того, что человек незаметно перенес коронавирус
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В случае бессимптомной формы инфекции характерные изменения самочувствия могут не наблюдаться.

Все чаще на вопрос "ты уже переболел коронавирусом?" приходится слышать ответ "не знаю". Как только стало известно о бессимптомных больных, многие стали надеяться на то, что уже так "удачно" переболели, что даже не заметили.

Между тем, говорят медики, вряд ли можно переболеть так, чтоб совсем не заметить – какие-то "звоночки" все равно будут. И медицинский портал собрал несколько косвенных признаков, которые могут свидетельствовать о том, что для человека коронавирус уже остался позади.   

1. Проблемы с дыханием

Одним из признаков "незаметного ковида" специалисты назвали неожиданно возникающие проблемы с дыханием. Человек, незаметно перенесший коронавирус, может столкнуться с тем, что при ходьбе или подъеме по лестнице он начинает задыхаться, ощущает нехватку воздуха, одышку.

2. Суставная боль

Коронавирусная инфекция провоцирует развитие воспаления, в том числе затрагивающего костный аппарат, а также суставные оболочки, соединительные ткани.

3. Мышечная боль

Помимо того, воспалительный процесс, возникающий на фоне коронавирусной болезни, в некоторых случаях повреждает мышечные волокна. Если внезапно мышцы начинают "ныть" и болеть, это тоже может быть признаком неявно перенесенного ковида.
kp.ua
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