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Новости
Украина
3 февраля 21, 12:33
В зоне ООС за сутки восемь обстрелов, у ВСУ потери
Донбасс
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Сепаратисты применяли минометы 120-го калибра, БПЛА, гранатометы разных типов, а также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
За минувшие сутки подразделения сепаратистов восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Погиб один украинский военный, сообщает пресс-центр командования операцией Объединенных сил в утренней сводке в среду, 3 февраля.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки Север, вблизи Пивденного, незаконные вооруженные формирования открывали огонь из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку от населенного пункта Шумы враг вел в сторону украинских позиций прицельный снайперский огонь. В результате выстрела снайпера погиб военнослужащий.

Возле Крымского открывали стрельбу из подствольного гранатомета, а вблизи населенного пункта Зайцевое – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток, неподалеку Павлополя, сепаратисты вели прицельный огонь из автоматического станкового и станкового противотанкового гранатометов, а недалеко от Водяного, что на Приазовье – бойцы ВСУ заметили работу вражеского снайпера.

Также неподалеку Авдеевки зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, который сбросил два выстрела ВОГ-17 неподалеку украинских позиций. Бойцы подавили беспилотник врага средствами радиоэлектронной борьбы.

Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

От начала текущих суток, 3 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Источник: https://korrespondent.net/
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