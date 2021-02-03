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Новости
Украина
3 февраля 21, 12:35
В Украине второй день растет прирост по COVID-19
COVID-19
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Количество госпитализированных с коронавирусной инфекцией подскочило почти в три раза – до 2 159 человек.
В Украине за минувшие сутки выявили 3 285 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это почти на тысячу больше вчерашнего показателя, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов утром в среду, 3 февраля.

"В частности, заболели 156 детей и 186 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировали – 2 159 человек, летальных случаев – 165, выздоровели – 10 101 человек", – рассказал Степанов.

Отметим, что суточный прирост новых случаев продолжается второй день подряд.

За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (330), Ивано-Франковской (298), Харьковской (230), Запорожской (211) и Полтавской (192) областях.

Общее количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 1 227 164 человек, 23 089 человека – умерли, выздоровели – 1 045 473 человека.

Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая область - 192
Волынская область - 94
Днепропетровская область - 122
Донецкая область - 102
Житомирская область - 62
Закарпатская область - 129
Запорожская область - 211
Ивано-Франковская область – 298
Киев - 330
Киевская область - 164
Кировоградская область - 40
Луганская область - 61
Львовская область - 182
Николаевская область - 65
Одесская область - 177
Полтавская область - 192
Ровенская область - 101
Сумская область - 74
Тернопольская область - 120
Харьковская область - 230
Херсонская область - 23
Хмельницкая область - 0
Черкасская область - 98
Черновицкая область - 165
Черниговская область - 53

Ранее на этой неделе в Национальной академии наук заявили о непредсказуемости коронавируса в Украине. Дальнейшее развитие пандемии становится менее предсказуемым из-за сильной неоднородности в регионах.

Также стало известно, что в Украине планируют ослабить карантин в некоторых регионах до уровня желтой и зеленой зон. Об этом на совещании в Офисе президента заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Источник: https://korrespondent.net/
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