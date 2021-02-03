В центре Киева усилили меры безопасности

В Киеве правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале в связи с проведения запланированных массовых акций. Об этом сообщает столичное управление Нацполиции в среду, 3 февраля.





Указано, что в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в частности, у зданий Верховной Рады и Кабинета министров.





"В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы. Поэтому просим автомобилистов заблаговременно планировать свои маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации и ухудшением погодных условий", – говорится в сообщении.





Для обеспечения общественной безопасности и порядка полицейские, военнослужащие Нацгвардии, кинологи, взрывотехники заступили на дежурство.





Также полиция призывает организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок.





Напомним, 2 февраля, в Киеве неизвестный мужчина пытался прорваться в здание Верховной Рады. У него не было пропуска. Неизвестного скрутила полиция.





А 22 января возле здания Верховной Рады задержали мужчину с оружием. У него нашли пистолет и нож.



