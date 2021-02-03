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Новости
Украина
3 февраля 21, 12:36
В центре Киева усилили меры безопасности
Киев
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Для обеспечения общественной безопасности и порядка полицейские, военнослужащие Нацгвардии, кинологи и взрывотехники заступили на дежурство.
В Киеве правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале в связи с проведения запланированных массовых акций. Об этом сообщает столичное управление Нацполиции в среду, 3 февраля.

Указано, что в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в частности, у зданий Верховной Рады и Кабинета министров.

"В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы. Поэтому просим автомобилистов заблаговременно планировать свои маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации и ухудшением погодных условий", – говорится в сообщении.

Для обеспечения общественной безопасности и порядка полицейские, военнослужащие Нацгвардии, кинологи, взрывотехники заступили на дежурство.

Также полиция призывает организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок.

Напомним, 2 февраля, в Киеве неизвестный мужчина пытался прорваться в здание Верховной Рады. У него не было пропуска. Неизвестного скрутила полиция.

А 22 января возле здания Верховной Рады задержали мужчину с оружием. У него нашли пистолет и нож.

Источник: https://korrespondent.net/
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