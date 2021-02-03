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Новости
Украина
3 февраля 21, 12:38
Мендель объяснила блокирование трех телеканалов
Юлия Мендель
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В Офисе президента аргументировали законность санкций против телеканалов постановлением Рады и предложением СБУ.
Пресс-секретарь президента Юлия Мендель прокомментировала решение Владимира Зеленского ввести санкции против нардепа Тараса Козака и его медиахолдинга на основании постановления СНБО.

По ее словам, решение принято в соответствии со статьей 5 Закона Украины О санкциях, постановления Верховной Рады № 2589-VIII от 4 октября 2018 и предложений СБУ.

"Это решение разработано в законодательном поле Украины. Ведь и раньше СНБО накладывала те или иные ограничительные меры на украинских граждан, в частности тех, которые сотрудничали с врагом на оккупированных территориях", - написала Мендель в Facebook.

Также она заявила, что блокировка телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZiK "не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, которая в Украине является несомненным ценностью".

"Эти телеканалы давно забыли, что такое журналистские стандарты, проверка фактов или освещения по крайней мере двух точек зрения. Вместо этого они превратились в инструмент пропаганды, который используется в интересах государства-агрессора, нарушившего суверенитет и государственные границы Украины. Уже даже подтверждено финансирование этих каналов из России. Эти медиа стали одним из инструментов войны против Украины, поэтому заблокированы с целью защиты национальной безопасности", - заявила Мендель.

Источник: https://korrespondent.net/
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