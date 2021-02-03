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Новости
Украина
3 февраля 21, 12:42
Зеленский объяснил запрет трех телеканалов
Владимир Зеленский
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Попавшие под санкции телеканалы финансировались из России и занимались пропагандой, говорит президент.
Президент Владимир Зеленский назвал решение о запрете 112 Украина, NewsOne и ZIK борьбой за правду. Об этом он написал в Twitter в среду, 3 февраля.

Президент отметил, что это было трудное решение.

"Санкции - сложное решение. Украина решительно поддерживает свободу слова. Не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к Евросоюзу и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость - это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности", - написал Зеленский.

Отметим, в Офисе президента утверждают, что решение о санкциях законно, хотя законодательство не предусматривает санкции против граждан своей страны.

Источник: https://korrespondent.net/
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