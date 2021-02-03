Зеленский объяснил запрет трех телеканалов

Президент Владимир Зеленский назвал решение о запрете 112 Украина, NewsOne и ZIK борьбой за правду. Об этом он написал в Twitter в среду, 3 февраля.





Президент отметил, что это было трудное решение.





"Санкции - сложное решение. Украина решительно поддерживает свободу слова. Не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к Евросоюзу и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость - это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности", - написал Зеленский.





Отметим, в Офисе президента утверждают, что решение о санкциях законно, хотя законодательство не предусматривает санкции против граждан своей страны.



