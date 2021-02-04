В Украине резко похолодает до -21: когда и в каких областях

Погода в Украине продолжает быть похожа на контрастный душ. Температурные колебания в большом диапазоне могут отмечаться в один и тот же день в разных концах страны. Кроме того, погода резко меняется за считанные дни.

Очередная перемена произойдет до наступления выходных: в Украине ожидаются резкие изменения погоды, и после потепления вернутся морозы. А на выходных 6-7 февраля синоптики прогнозируют снегопады и падение температуры воздуха до -21. При этом контрасты никуда не денутся: одновременно с этим будут регионы, где воздух прогреется до +10.

Значительно похолодает в Украине 5 февраля, в пятницу, при этом приход холодной воздушной массы не испортит ясную солнечную погоду. На западе страны днем будет от +4 до -4 градусов, а ночью -1...-8 градусов. На севере ночью уже похолодает до -11. В центральных и восточных областях днем будет -1...-4, а ночью -1...-7 градусов. На юге страны будет теплее, +2...+5 днем и -1...+2 градуса ночью.

7 февраля, в воскресенье, в течение суток в центральных и западных областях пройдут снегопады. На севере температура воздуха днем составит -9...-13, а ночью -16...-21 градус. На востоке днем будет -4...-8, а ночью -10...-15 градусов. В южных областях температура воздуха днем составит -1...-3, а ночью -1...-7 градусов.

В западных областях прогнозируют похолодание от -1 до -8. Хотя в Закарпатской области днем будет +8...+10 градусов.

В субботу, 6 февраля, прогнозируются снегопады в южных и частично западных областях. Температура воздуха на западе составит -2...-6, а ночью -3...-9 градусов. В северных областях днем будет -2...-10, а ночью -11...-16 градусов. На востоке страны днем ожидается -2...-6, а ночью -5...-13 градусов.

На юге страны будет снегопад, температура воздуха днем составит -1...-3, а ночью -1...-7 градусов.

Что касается 4 февраля, то в ближайшие сутки ночью в западных и северных областях, днем в Украине дождь с переходом на северо-западе в мокрый снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в большинстве областей местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью и днем 0-5 градусов тепла (днем в западных и восточных областях 3-8 градуса тепла, на юге 7-12 градусов).

В Киеве в четверг - ночью небольшой, днем умеренный дождь с переходом в мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +1...+3, днем 3-5 градусов тепла.

Ранее мы сообщали будет ли много снега зимой в Украине. Кроме того, сообщалось, что в Киеве изменились климатические нормы, а в начале февраля после лютых холодов пожалует почти апрельское тепло.