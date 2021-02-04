Удар Зеленского по Медведчуку: как выигрывает Ахметов?

Президент Украины Владимир Зеленский подписал решение СНБО о запрете вещания телеканалов NewsOne, Zik и 112, которые принадлежат соратнику Виктора Медведчука депутату ОПЗЖ Тарасу Козаку. Главным аргументом закрытия стал тот факт, что якобы пророссийский медиамагнат имеет отношение к схемам поставки угля с оккупированных территорий Востока страны. СБУ считает использование этих схема пособничеством терроризму.

В нашей стране уже привычно видеть какие-либо "бескрышные" решения власти. Хотя сама власть уверяет, что те имеют под собой основания. Правда не всегда законные. В таких случаях народ всегда найдет место чувствам. Но не стоит забывать, что эмоции часто танцуют на лезвии истерии. К черту метафоры – давайте по факту!

Есть действия, которые идут вопреки действующему законодательству. Юрист, специалист по авторскому праву и информационного законодательства Клим Братковский пишет у себя в Facebook, что просто так взять и закрыть любое медиа невозможно. Должно быть решение суда, а не только СНБО.

"112, NewsOne и ZIK не смотрел, а когда смотрел, то это, как правило, вызывало рвотный эффект. Несмотря на это, как юрист, считаю, что прекращение вещания телеканалов произошло с грубым нарушением законодательства Украины. Работа телеканалов регулируется специальным законом О телевидении и радиовещании, там есть четкие основания для прекращения вещания. Государство предусмотрело специальный механизм прекращения вещания, чтобы со стороны государства не было цензуры. Можно говорить что угодно о том, что эти каналы были пропагандой кремля, финансировались террористами, но очевидно одно, для таких утверждений нужно решение суда, а его нет. Даже нет никакой официальной информации о причинах закрытия, есть только домыслы и фантазии людей".

Но советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк и фактический медиаспикер Офиса президента назвал телеканалы близкому к Медведчука человеку нежурналистскими и необъективными.

"Пул Медведчука – это совсем не журналистика, не информация, не конкуренция точек зрения, не объективная дискуссия. Но это чистая, незамутненная, злобная и хорошо упакованная в блестящие pr-обертки пропаганда. Которая ещё и перешла в ту стадию, где работа – на оккупантов.

Введение такого решения Зеленским вызывает невероятную бурю необдуманных действий!

Переменная Э – эмоции

Возьмем, к примеру, ура-патриотов. В сети за последние сутки появилось огромное количество положительных отзывов на такое решение. Конечно – взял и победил пропаганду одним росчерком пера.

Здесь есть несколько моментов. У Зеленского сейчас быстро падают рейтинги. Согласно исследованию Киевского международного института социологии (КМИС) рейтинг действующего главы государства упал на 5%. Исследование появилось на следующий день после принятия "трудного решения" о медиа из пула Медведчука. Кто заказывал этот опрос – не оглашается. Но интересно посмотреть, как показатели популярности кандидатов на пост президента изменятся на следующей неделе.

Еще один момент, который скрывается за Переменной Е – "порохоботство". Зеленский начинает играть на электоральном поле Петра Порошенко. Он делает то, что так и не сделал пятый президент Украины – решительно закрывает пропаганду. Порошенко объясняет незакрытие каналов грядущей кампанией 2019 года. Он написал в своем Telegram:

"Единственная причина, по которой постановление не было реализовано тогда состоит в том, что оно наложилось на начало избирательной кампании. Закрытие каналов во время выборов создало бы фундаментальную проблему с их признанием как честных и прозрачных".

А дальше же выиграл Зеленский, то какие к нему вопросы? Еще бывший глава государства интересуется, почему СНБО не закрыл канал "НАШ", жестко критикует ВСУ и требует отдать под суд наших бойцов.

Переменная К – Конкуренция

Здесь вообще все просто. Кому может еще быть выгодно закрытие телеканалов Тараса Козака? Верно, конкурентам! Главные на этом медиаполе – это Ринат Ахметов и Виктор Пинчук. С последним все понятно – его СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2 и вот ТВ не сравнишь с форматом NewsOne, Zik и 112.

А вот недавно созданный канал "Украина 24" целиком. На это обращает внимание Кристина Бердинских, журналист "Нового времени".

А выиграл из конкурентов кто? И здесь у меня нет никаких сомнений по этому поводу – Ринат Леонидович Ибо кто остался из конкурентов?

1) "Прямой"? Ну точно на него не перейдут зрители 112-го, "Ньюзван" и "Зик". У аудитории "Прямого" ярко выраженные политические симпатии;

2) "Наш"? Если на "Наш" перейдут все спикеры медиахолдинга Медведчука – это будет собрание Герман, Азарова, Бондаренко, Шария в одном флаконе, боюсь, что даже для бывших зрителей 112-го – это будет перебор.

3) 24-й. Все останется, как было.

И что остается? Правильно, "Украина 24". Там уже и так популярные ведущие из 112-го и "Ньюзван", и все спокойно и не истерически, как на "Наш". Высокий уровень спикеров из всех полет лагерей. Поэтому у нас скоро появится главный информ канал имени Рината Леонидовича.

Переменная Р – резон

Пожалуй, самая интересная переменная в этом пока безрезультатном уравнении. Она в этой тождественности встречается несколько раз.

Ведь, почему, если телеканалы имеют право на существование, в свое время со 112-го убрали программы "Завтра", "Военный дневник", "Донбасс.Реалии"? Автор одного из совместных с Радио Свобода проектов, Андрей Дихтяренко, отвечает на этот вопрос.

"Почему выпилили? (программы, - ред.) Исключительно из геополитических соображений нового владельца. "Хозяин-барин" пришел. Ну и телеканал практически сразу превратился в медиа рупор ОПЗЖ, с обязательным упоминанием Медведчука чуть ли не в каждом выпуске новостей. А мы с программой "Донбасс.Реалии" перешли на ютуб. И не особо жалели".

Про эту же переменную пишет Клим Братковский:

"Гибридность решения по телеканалам. Значит санкции против гражданина Украины можно применять, а против российского государственного банка РФ "Сбербанк" – нельзя? Банк работает в Украине, у него не отозвали банковские лицензии. Почему нет соразмерности в решениях? И да, а почему под санкции не попала сеть АЗС Glusco Медведчука?"

Но главный вопрос – почему только сейчас? Прошло уже два года президентства Зеленского и только сейчас СНБО принимает такие весомые судьбоносные решения.

Почему только сейчас СБУ запрещает вылеты молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA в РФ и временно оккупированных территорий? Именно эти рейсы доставляли Медведчука и Козака в Москву.





Иностранным компаниям заблокировали счета и запретили летать "до окончания срока оккупации Крыма или до вступления в законную силу решения Европейского суда по правам человека по иску Украины к России о возмещении убытков в связи с аннексией полуострова".

Переменная П – Политика

Конечно, она здесь есть и тоже в большом количестве. Но часть политики касается эмоций, но что-то находится на поверхности. Во время голосования в СНБО из 19 ее членов 17 проголосовали "За", 1 находился в командировке, а 1 воздержался. Последним был Дмитрий Разумков – спикер Верховной Рады и нардеп от "Слуги народа". Разумков дал пояснение изданию "Бабель":

"Я воздержался. Санкции хорошо там, где мы не можем наказать по украинскому законодательству. А здесь все не на месте. И касательно каналов – санкции это плохо. Несмотря на то, чьи они".

С конца прошлого года ходят устойчивые слухи, что Разумков готовит собственный политический проект. Он начал сильно отстраняться от "Слуги народа" и самого Зеленского.

Как сыграет такое решение действующего спикера парламента на его будущее зависит от того, куда он держит хвост. Его поступок может привлечь ОПЗЖ с его опальной позицией сейчас, а может вообще похоронить все амбиции молодого политика. "Хороший парень" – это не профессия, а он сейчас пытается таким быть для всех.

Вторая Переменная П – это ответ оппозиционеров на действия Зеленского. На заседании Верховной Рады 3 февраля сопредседатель фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович заявил, что они будут инициировать импичмент президента Украины

и назвал главу государства "чертом":





"Сегодня ночью (а черти всегда действуют ночью) впервые за всю историю существования независимой Украины было осуществлено закрытие трех каналов".





Рабинович, возле которого в течение всего выступления стоял Медведчук, заявил, что партия устроит чрезвычайный съезд, который определит ее дальнейшие шаги. После этого соучредитель спел "Вставай, страна огромная".





Переменная В – Случайность

Один мексиканский мудрец по имени Дон Хуан говорил, что случайностей не существует. О рейтинге от КМИС, который "случайно" появился на следующий день после подписания решения СНБО Зеленским мы писали выше. Но есть еще одна переменная – это приговор Алексею Навальному.

Конечно, точно на 100% сказать нельзя, является ли запрет каналов Медведчука совпадением с событиями у агрессивного соседа. Но, если нет, то сочетается идеально – Зеленский демонстрирует сильному Западу, как он поддерживает демократические ценности.

Также действующий глава государства будто поступает благородно, потому что отгораживает своих граждан от гипотетической лжи, которая потенциально может политься с экранов РосСМИ и их пособников в Украине. А еще не стоит исключать указание из Вашингтона, которое тоже вполне могло "нежно нажать" на руку президента во время подписи решения СНБО.

Как сработают все переменные, какая из них станет понятной константой, какая отвалится, и как сложатся все элементы – будем смотреть по ходу событий. Еще неизвестно, какое решение примет суд, если он вообще будет... Финал у этого рассказа пока открыт, но продолжение точно будет.