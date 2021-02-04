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Новости
Украина
4 февраля 21, 10:44
Пропавший в Донбассе боец ВСУ оказался в плену. Видео
Анатолий Тараненко
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Анатолий Тараненко попал в руки боевиков "ДНР".

Пропавший в конце января боец ВСУ нашелся. Анатолий Тараненко оказался в плену "ДНР", заявили в пресс-службе командования "Север".

- 28 января 2021 на одной из позиций Вооруженных Сил Украины в районе проведения ООС исчез военнослужащий. Несколько дней продолжались поиски. Сегодня (3 февраля - прим. ред.) оккупационная власть так называемой "ДНР" обнародовала несколько видео с данным военнослужащим, где его заставляют все больше и больше лить грязь на Украину и своих собратьев. Это уже не первый случай принуждения пленных говорить на камеры российских СМИ вещи, которые дискредитирующие Вооруженные Силы Украины и нашу страну, - сказано в публикации.

В "ДНР" заявили, то боец ВСУ Тараненко Анатолий якобы перешил на их сторону и "рассказал о беспределе и произволе в украинском подразделении Военнослужащий механизированного батальона 1-й танковой бригады". По словам так называемой "Народной милиции "ДНР",  украинский боец не был похищен, а "обратился за помощью".


17 декабря в Донбассе также пропал один из военнослужащих. Бойца 14-й отдельной механизированной бригады Александра Пупко обнаружили на стороне "ЛНР", которая затем передала его ВСУ.
kp.ua
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