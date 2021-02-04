В Украине значительно упрощают процедуру прописки

Об этом сообщает портал «Хвиля» со ссылкой на официальный Facebook-аккаунт чиновника.





Вице-премьер-министр Украины считает, что бюрократия не должна мешать людям получать государственные сервисы. Можно освободить граждан от необходимости стоять в очередях из-за изменения места регистрации или налогового номера. Нет смысла ходить по десяткам кабинетов для того, чтобы зарегистрировать новорожденного ребенка.





Согласно мнению Михаила Федорова, цифровые сервисы уменьшают присутствие самого государства в жизни человека. Регистрация места жительства является самой популярной государственной услугой в Украине. В то же время сегодня регистрация места жительства в том виде, в котором она существует в Украине, слишком бюрократизирована, что является наследием еще советской системы.





За последние 10 лет в Украине уже были определенные попытки реформировать институт прописки, но существенно ничего не изменилось. Прописка — это архаичный институт, который трудно сломать, но в Мнцифры уже начали внедрять первые изменения.

Экспериментальный проект стартует весной 2021 года. В октябре 2020 уже был запущен тестовый проект с онлайн-регистрации детей (в возрасте до 14 лет). За три месяца тестирования услуга по онлайн-регистрации детей в Харькове успешно себя показала: более ста детей были зарегистрированы онлайн. Весной будет введен экспериментальный проект с электронной регистрацией места жительства. Кабинет Министров уже принял необходимое постановление.





Инновация должна отменить штампы в паспорте. Она обеспечит защиту права собственности и возможность беспрепятственно распоряжаться собственным имуществом («выписать» любое лицо, которое задекларировало место жительства в недвижимости владельца). Планируется отменить обязательный визит в военкомат при смене места жительства. Зарегистрироваться можно будет онлайн.













Появится возможность получения пенсии в любой точке Украины. Заявление о назначении пенсии и ее получение будет осуществляется независимо от места работы или места жительства заявителя.





Будет обеспечена защита прав лиц, проживающих на временно оккупированных территориях, а также защита прав пациентов. Им предоставят гарантию на оказание специализированной и высокоспециализированной медицинской помощи независимо от места жительства. Обеспечат и защиту прав лиц, находящихся под опекой, на собственное жилье. Его отчуждение будет возможно только с согласия органа опеки и попечительства.





В стране грядет упрощение процедуры оформления государственной социальной помощи для лиц с инвалидностью. Реформа обеспечит назначение пособия при рождении ребенка без лишних визитов в органы государственной власти и документов, а также отмену ненужных справок.



